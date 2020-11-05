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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 ноября: 4 886,5601 руб/1 г золота и 61,6700/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 886,5601 руб.
  • 1 грамм серебра - 61,6700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 242,8501 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 789,7500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1402 р. (0,02%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4700 р. (0,77%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,1701 р. (0,91%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4800 р. (0,04%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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