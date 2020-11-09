ИАЦ «Альпари»: Сохраняется потенциал укрепления рубля до 76 руб. за доллар

В пятницу, 6 ноября, торги по рублевым парам завершились ростом. Рубль подешевел к основным валютам перед выходными на фоне снижения нефтяных котировок и отсутствия ясности с итогами американских президентских выборов. Наибольшие потери у него составили против единой валюты из-за роста пары евро/доллар. Пара доллар/рубль повысилась на 0,53%, до 77,41 руб., евро/рубль — на 1,05%, до 92,01 руб., фунт/рубль — на 0,46%, до 101,50 руб.

Торги на валютном рынке закрылись, когда у Джо Байдена было 264 голосов выборщиков, у Дональда Трампа — 213 голосов. Выборы состоялись 3 ноября, а до конца недели так и не были объявлены результаты. В воскресенье у Байдена было уже 290 голосов выборщиков — он набрал необходимые 270 голосов, чтобы одержать победу на выборах.

Байдена поздравили соратники и лидеры зарубежных стран. Россия не спешит с поздравлениями, так как действующий президент США Дональд Трамп отказался признавать его победу, подав иски в суд из-за выявленных нарушений в некоторых штатах при подсчете голосов. С понедельника Трамп переходит в контрнаступление, чтобы добиться соблюдения избирательного законодательства. 8 декабря — крайний срок, до которого Штаты должны утвердить итоги выборов и определить выборщиков.

Нефть подешевела на 2,5%, до $39,64 за баррель на фоне усиления распространения пандемии, из-за которой страны Европы ужесточили карантинные меры.

В понедельник, 9 ноября, на торгах в Азии доллар находится в минусе, поскольку СМИ назвали Байдена 46-м президентом США. Нефть подскочила на 2%, до $40,46. С открытия торгов на Мосбирже стоит ожидать укрепления рубля до 77,20 руб. за доллар. Поддержка остается на уровне 77 руб. Если покупатели сегодня смогут закрепиться нижеобозначенной отметки, то в первой половине недели ждем укрепления рубля к доллару до 76 руб. Президент Байден — это слабый доллар. После 76 руб. можно целиться в 73,30 руб. за доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»