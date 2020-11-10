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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 ноября: 4 842,8198 руб/1 г золота и 63,7800/1 г серебра

ЦБ РФ с 10 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 842,8198 руб.
  • 1 грамм серебра - 63,7800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 236,5400 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 044,1001 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,7199 р. (0,18%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,8100 р. (4,61%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5900 р. (0,03%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 110,5102 р. (1,86%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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