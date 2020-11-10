Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 ноября: 4 842,8198 руб/1 г золота и 63,7800/1 г серебра ЦБ РФ с 10 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 842,8198 руб.

1 грамм серебра - 63,7800 руб.

1 грамм платины - 2 236,5400 руб.

1 грамм палладия - 6 044,1001 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,7199 р. (0,18%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,8100 р. (4,61%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5900 р. (0,03%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 110,5102 р. (1,86%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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