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Курсы валют ЦБ РФ на 11 ноября: 76,3978 руб/доллар США и 90,3557 руб/евро

ЦБ РФ с 11 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,3978 руб.
  • 1 евро - 90,3557 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,6890 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5537 р. (0,72%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,1396 р. (1,25%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,4210 р. (1,21%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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