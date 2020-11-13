Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 ноября: 4 631,3301 руб/1 г золота и 60,0200/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 631,3301 руб.
  • 1 грамм серебра - 60,0200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 164,4299 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 838,7402 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,3998 р. (0,75%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7400 р. (1,25%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,8300 р. (0,41%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 200,8201 р. (3,33%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В Иркутске будет создан центр телемедицины
Губернатор о здравоохранении Приангарья: “Нагрузки даже не пиковые, они запредельные”
Игорь Кобзев назвал две проблемы при борьбе с COVID-19 в Приангарье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги