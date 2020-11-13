Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 ноября: 4 631,3301 руб/1 г золота и 60,0200/1 г серебра ЦБ РФ с 13 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 631,3301 руб.

1 грамм серебра - 60,0200 руб.

1 грамм платины - 2 164,4299 руб.

1 грамм палладия - 5 838,7402 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,3998 р. (0,75%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7400 р. (1,25%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,8300 р. (0,41%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 200,8201 р. (3,33%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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