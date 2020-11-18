«Фридом Финанс»: Прогноз на среду – в пользу рубля

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Рынки сегодня умеренно корректируются после бурного роста в понедельник. Сессия в США стартует разнонаправленно по ключевым индексам. Европа преимущественно в красной зоне, теряя до 1,5%, в частности в британском FTSE100. Интерес к рисковым активам отсутствует. Индексы Японии и Китая за день изменились слабо.

Нефть отступает от своих локальных пиков. В течение сессии Brent торговалась в диапазоне $43,1-44,3, теряя около 1%. Баррель держится выше локальных уровней поддержки. Вероятность роста преобладает по отношению к сценарию на снижение. На ближайшей сессии мы можем увидеть очередные попытки пробиться выше $45 и закрепиться выше $44,5.

РТС слабеет на общей волне с мировыми индексами и сырьевыми котировками. Откат сегодня почти полностью перекрыл позитив предыдущего дня. Тем не менее под вечер рынок пытается удержаться выше 1250 пунктов. Если РТС сможет закрепиться на текущих отметках, следующая сессия обещает стартовать в позитивном ключе. До конца недели основная цель 1300 пунктов сохраняется.

Индекс Мосбиржи падает вопреки росту курсов ключевых валют. Как правило, рыночная оценка большинства торгуемых отечественных компаний меняется вместе с долларом в положительную сторону. Сегодня все иначе: индекс Мосбиржи ушел ниже цены открытия этой недели после 9 подряд растущих сессий. Коррекция составила около 1,5%. Индикатор опустился сегодня ниже 3030, правда перед этим повторил заход на 3-месячный максимум чуть ниже 3090. На следующей сессии мы ожидаем увидеть подъем ближе к отметке 3050 пунктов.

Среди ликвидных фишек явных лидеров сегодня не наблюдается. На доли процента растут Акрон, ТМК, ОГК-2 и префы Ростелекома. Зато существенно теряют в цене сразу несколько крупных компаний: НЛМК (-3,9%), Аэрофлот (-3,7%), Мечел (-3,2%). ВТБ (-2,9%), Башнефть (-2,7%). Акции крупнейшего российского перевозчика накануне сумели добраться до психологической отметки 70 рублей за штуку, и сегодня в моменте повторили этот выход, поднявшись от октябрьских минимумов на 28%. Следующая важная цель – 73 рублей (+9% от текущей цены). Мы не исключаем, что Аэрофлот может достичь этой планки до конца месяца.

Рубль по большей части слабеет или держится нейтрально к уровням понедельника. Доллар колеблется в нижней части узкого диапазона 76,1-76,7, торгуясь вблизи недельного минимума. Евро себя чувствует более уверенно благодаря подъему на межбанковском рынке против доллара. Против рубля он к концу дня набрал более 0,5%, или около 30 копеек. Доллар держится ниже планки 76,4, евро – чуть ниже 90,7.

До конца дня мы не ожидаем существенного изменения динамики. Доллар может протестировать сверху вниз уровень 76, евро в этом случае продолжит торговаться около 90,5. Пара EUR/USD растет пятую сессию и уже вышла на недельные максимумы, нацелившись на 1,19. Не исключено, что в среду уровень будет взят, что помешает рублю укрепиться в паре с евровалютой.