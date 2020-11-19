Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 ноября: 4 582,4399 руб/1 г золота и 60,1200/1 г серебра ЦБ РФ с 19 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 582,4399 руб.

1 грамм серебра - 60,1200 руб.

1 грамм платины - 2 279,9900 руб.

1 грамм палладия - 5 712,1802 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,7900 р. (0,86%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6300 р. (1,06%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,8201 р. (0,43%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0202 р. (0,00%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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