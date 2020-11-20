«Фридом Финанс»: Рубль не может определиться с трендом

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

В четверг основные рынки во власти коррекции. Америка начинает торговый день падением в пределах 0,5%. Европа теряет до 1%. Азия ранее утром закрыла свою сессию без единого направления. Статистика по вирусу вновь перевесила позитив от ожидания массовой вакцинации: число погибших в США от COVID-19 за все время превысило 250 тысяч человек. Спрос на бумаги развивающихся стран подавлен: индекс MSCI Emerging markets в минусе, снижаясь на 0,4%.

Нефть держится нейтрально к уровням среды. Торги идут в середине диапазона $44-44,5, что довольно близко к максимумам недели. Спрос на сырье удерживается от падения, несмотря на негативные данные по недельным запасам в США (по версии API), которые накануне показали существенный прирост на 4,1 млн баррелей против ожидаемых 2 млн. Данный фактор еще может вызвать уход нефти ниже планки $44 – обратно к $43-43,5 за баррель Brent.

Российский РТС потерял за день торгов около 1,5%. Была попытка протестировать отметку 1250 сверху вниз, но она не увенчалась успехом – индикатор отскочил ближе к 1260 пунктам. Это позволяет говорить о силе покупателей на рынке. Не исключено, что в пятницу мы увидим очередной прирост к уровню 1280 и выше. В базовом сценарии ожидаем консолидации вблизи текущих значений. При негативном сценарии РТС может погрузиться в диапазон 1240-1250. Если рынку удастся там закрепиться, то уже со следующей недели коррекция может продолжиться дальше вниз.

Индекс Мосбиржи падает не так сильно – в пределах 1%. Относительной поддержкой по традиции служит слабость рубля и, как следствие, валютная переоценка стоимости компаний-экспортеров. К концу дня торги идут у ключевой лини 3050 пунктов. Рынок сегодня уходил на 10 пунктов ниже, но затем последовал отскок, что опять же говорит о силе покупателей. В пятницу ожидаем стабилизации в диапазоне 3050-3070 пунктов.

В числе акций-лидеров сегодня Русал. Бумаги прибавляют до 5% после заявлений компании о прогрессе в переговорах о поставке алюминия на следующий год. Сейчас бумаги Русала близки к докризисным максимумам этого года, что, на наш взгляд, грозит краткосрочной коррекцией. За этот месяц акции компании с отметок ниже 30 за штуку выросли до 36, или на 20%. Закладываем в пятницу падение к более равновесным ценам не выше 35, или до 3% вниз.

Среди аутсайдеров сегодня выделяются расписки Эталона. Бумаги застройщика обвалились более чем на 7%. Накануне компания объявила о новой стратегии на ближайшие 4 года, частью которой может стать консолидация более мелких компаний и допэмиссия акций. Не зная других подробностей, рынок предпочел избавиться от части бумаг. По нашей оценке, это была фиксация прибыли теми инвесторами, которые входили в расписки до начала ноября. Сейчас бумаги Эталон на своих месячных минимумах. Цель по росту на ближайшие сессии – 132 рубля за штуку, или на 3% вверх.

Рубль по-прежнему не может определиться с общим трендом к доллару и евро. Валюта США застряла около 76,5. Сегодня она вновь растет – после трех сессий падения. В пятницу мы можем увидеть очередные попытки рубля дожать доллар к 76 и ниже. Евро облюбовал отметку 90,5, показав слабый прирост за день. В пятницу ждем нейтральной динамики к рублю в связи с возможным очередным подъемом евровалюты против доллара.