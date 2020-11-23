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Курсы валют ЦБ РФ на 23 ноября: 76,0120 руб/доллар США и 90,2643 руб/евро

ЦБ РФ с 21 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,0120 руб.
  • 1 евро - 90,2643 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,6600 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2507 р. (0,33%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0841 р. (0,09%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1470 р. (0,13%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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