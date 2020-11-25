ИАЦ «Альпари»: По доллару ожидается снижение до уровня 75 руб.

Во вторник, 24 ноября, торги по рублевым парам завершились снижением. Рубль с открытия укрепился к иностранным валютам и ускорился на вечерней сессии. Этому способствовал внешний фон и ралли по нефти. Пара доллар/рубль снизилась на 0,91%, до 75,48 руб., евро/рубль — на 0,58%, до 89,68 руб., фунт/рубль — на 0,79%, до 100,73 руб.

Инвесторы и спекулянты продолжают реагировать на благоприятные новости о вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19 и готовности администрации президента США Дональда Трампа начать процесс передачи власти. Глава Управление общих служб (GSA) Эмили Мерфи сообщила Байдену о готовности к передаче власти.

На самом деле Трамп не собирается передавать власть Байдену из-за поддельных бюллетеней и вмешательства в выборы США через ПО «Доминион». Больше похоже на отвлекающий маневр, чтобы выиграть войну. В своем твиттере он написал, что пошел на это из-за того, что Эмили Мерфи подвергалась преследованиям, угрозам и злоупотреблениям. Он уверен, что поступил правильно и своим решением защитит ее и сотрудников GSA.

Помимо этого, поддержку рынкам оказали новости о том, что Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов. Инвесторы позитивно восприняли новость о возможной кандидатуре Йеллен на пост министра финансов США при президенте Байдене.

Нефть дорожает на новостях о передаче власти, вакцинах от коронавируса, предстоящего заседания ОПЕК+, а также отличных данных по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в США за ноябрь. Баррель Brent подорожал на 4,44%, до $47,80.

В среду, 25 ноября, на торгах в Азии нефть подорожала на 1,32%, до $48,43. Покупатели движутся к уровню $52 за баррель. Пара доллар/рубль снижалась до 75,35 руб. На сегодня приходится пик налоговых платежей (НДС, НДПИ и акцизы). Так как цена на нефть продолжает расти, то рубль получит поддержку на открытии. Внешний фон позитивный, поэтому сегодня ожидается тест уровня 75 руб. за доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»