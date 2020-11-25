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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 ноября: 4 431,6099 руб/1 г золота и 58,2700/1 г серебра

ЦБ РФ с 25 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 431,6099 руб.
  • 1 грамм серебра - 58,2700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 283,9299 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 689,1099 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 108,1200 р. (2,38%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5900 р. (1,00%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,0200 р. (1,30%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6598 р. (0,03%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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