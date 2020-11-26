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ИАЦ «Альпари»: По рублю сохраняется цель на уровне 75 руб. за доллар

В среду, 25 ноября, торги по рублевым парам завершились небольшим ростом. Пара доллар/рубль выросла на 0,11%, до 75,56 руб., евро/рубль — на 0,42%, до 90,05 руб., фунт/рубль — на 0,37%, до 101,11 руб. Торги проходили относительно спокойно. 

Торги на Мосбирже открылись ростом против иностранных валют, но рубль ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на закрытии позиций перед праздничным выходным днем в США. Тем не менее, поддержка ощущалась со стороны нефтяного рынка и налогового периода. Нефть сорта Brent повышалась до $49,02. Компании экспортеры перечисляли в бюджет НДС, акцизы и налог на добычу полезных ископаемых. Пик налоговых платежей пришелся на 25 ноября. Сейчас рубль останется без поддержки.

Также небольшое давление на валютный рынок оказала негативная динамика американских фондовых индексов. Индексы снизились из-за смешанной статистики в США. Экономика США в третьем квартале 2020 года выросла на 33,1%. Значение было пересмотрено с 33,2%. Заказы на товары длительного пользования тоже увеличились в ноябре. Неоднозначные данные оказались по доходам и расходам американцев. 

В четверг, 26 ноября, на торгах в Азии нефть находится на уровне $48,79. В США выходной день (День Благодарения). Экономический календарь для внутреннего валютного рынка скучный. Тенденция к росту нефтяных котировок сохраняется. По техническому анализу рубль склонен усилить рост против доллара и евро до уровней 75 руб. и 89,35 руб. соответственно.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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