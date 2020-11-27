ИАЦ «Альпари»: Праздник в США понизил объемы на внутреннем валютном рынке

В четверг, 26 ноября, торги по рублевым парам закрылись небольшим ростом. Торги на Мосбирже открылись снижением по иностранным валютам, но рубль быстро растерял дневную прибыль. Волатильность на внутреннем рынке была низкой из-за праздничного выходного дня в США, где в четверг отмечался День Благодарения. Рубль подешевел к доллару США на 0,20%, до 75,71 руб., к евро — на 0,22%, до 90,25 руб. К британскому фунту цена не изменилась и закрылась на отметке 101,11 руб.

Нефть марки Brent подешевела на 2,28%, до $47,70 за баррель. Покупатели отступили от максимума $49,05 в рамках коррекционного движения. Нефтяной рынок продолжает получать поддержку от предстоящего заседания ОПЕК+, а также от оптимизма в отношении того, что вакцины от COVID-19 восстановят спрос на энергоресурсы.

В пятницу, 27 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $47,83. В Штатах сегодня короткий торговый день. В связи с этим до конца недели пара доллар/рубль может продолжить боковое движение около уровня 75,70 руб. По доллару по-прежнему сохраняется движение в районе 75 руб. и ниже.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»