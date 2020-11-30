ИАЦ «Альпари»: Рубль отлично держится около уровня 76 руб. за доллар

В пятницу, 27 ноября, торги на внутреннем валютном рынке проходили относительно спокойно. Рубль ушел в минус с открытия торговой сессии, но к вечеру сократил потери на фоне общего ослабления американской валюты. В плюсе он закрылся против британского фунта. «Британца» продавали из-за неопределенной ситуации с Брекзитом. По итогам дня нацвалюта показала разнонаправленную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,18%, до 75,85 руб., пара евро/рубль — на 0,54% до 90,73 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,16%, до 100,95 руб.

Хоть цена на нефть Brent и закрылась ростом, активность трейдеров на нефтяном рынке была низкой в преддверии встречи ОПЕК+, которая пройдет 30 ноября. Текущий план состоит в том, чтобы увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей с января 2021 года. Эксперты ожидают, что картель отсрочит увеличение добычи на 2-3 месяца из-за снижения спроса. Первый раунд переговоров состоялся в воскресенье, но соглашение не было достигнуто.

Давление на рубль также оказали призывы основателя ФБК Алексея Навального ввести Европейским союзом санкции против российских бизнесменов.

В понедельник, 30 ноября, на торгах в Азии основные валюты торгуются в плюсе против американского доллара. Позитив на рынке вызван отличной китайской статистикой. В ноябре индекс деловой активности в производстве составил 52,1 (наиболее высокий уровень с сентября 2017 года) против 51,4 в октябре (прогноз был 51,5,). Индекс деловой активности в сфере услуг составил 56,4 по сравнению с 56,2 месяцем ранее (прогноз был 56,0).

Баррель Brent стоит $47,67. Участники рынка находятся в ожидании результатов встречи ОПЕК+. На валютном рынке за один доллар дают 76 рублей. Продавцы на рынке доминируют, поэтому по рублю сохраняется повышательная динамика с целью 75 руб. за доллар США.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»