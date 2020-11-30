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Курсы валют ЦБ РФ на 30 ноября: 76,1999 руб/доллар США и 91,2037 руб/евро

ЦБ РФ с 1 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,1999 руб.
  • 1 евро - 91,2037 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,7540 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3400 р. (0,45%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7408 р. (0,82%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5090 р. (0,44%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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