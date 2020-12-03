Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 декабря: 4 456,0498 руб/1 г золота и 57,2200/1 г серебра ЦБ РФ с 3 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 456,0498 руб.

1 грамм серебра - 57,2200 руб.

1 грамм платины - 2 440,8000 руб.

1 грамм палладия - 5 878,3501 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,6198 р. (1,10%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,8700 р. (5,28%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,2099 р. (1,30%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,6598 р. (0,18%) . dims

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