ИАЦ «Альпари»: Продавцы переключили внимание на уровень 72 руб. за доллар

В пятницу, 4 декабря, торги по рублевым парам завершились снижением. Рубль ушел в плюс с открытия торгов и находился в прибыли до закрытия вечерней сессии. Рубль усилил темпы роста к доллару США и евро на американской сессии на фоне дорожающей нефти, возобновившихся переговоров в США по пакету помощи от COVID-19 и сохраняющегося интереса к валютам развивающихся стран. Пара доллар/рубль снизилась на 0,54%, до 74,05%, евро/рубль — на 0,66%, до 89,80 руб., фунт/рубль — на 0,70%, до 99,43 руб.

Цена на Brent повышалась до $49,83 за баррель. Крупные производители согласились на компромисс и увеличили добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Альянс решил наращивать добычу нефти постепенными темпами из-за сохраняющейся угрозы со стороны коронавируса.

Против британского фунта рубль укрепился сильнее, поскольку переговорщики не смогли достигнуть прогресса и перенесли их на выходные дни. Результата нет по настоящее время. Рынки находятся в ожидании свежих новостей по Брекзиту, так как времени осталось мало для заключения сделки.

В понедельник, 7 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $49. Основные валюты торгуются в плюсе против доллара США, кроме британcкого фунта. Пара доллар/рубль снизилась до уровня 73,70 руб. Покупатели протестировали уровень 74 руб. и теперь им открыта дорога до зоны 70-72 руб. за доллар. Это не означает, что рубль укрепится к доллару на 100%. Технические условия способствуют дальнейшему укреплению рубля до 72 руб. за доллар. В понедельник по паре доллар/рубль ожидается коррекционное движение в диапазоне 73,60 и 74,50 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»