«Фридом Финанс»: Рубль продолжает укрепляться

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Отросли после коррекции акции TCS (+3,12%). Лидерами снижения стали бумаги ТМК (-7,16%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-75.

Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 74. Основные драйверы укрепления рубля к доллару – это ослабление американской валюты и рост цены на нефть, отчасти также связанный с тем, что доллар сдает позиции на рынке Forex. Решение ОПЕК+ увеличить добычу на 0,5 млн баррелей в день может свидетельствовать о том, что организация ожидает дальнейшего восстановления спроса. Мы не исключаем, что цена на нефть на предстоящей неделе кратковременно поднимется выше $50 за баррель. Пара EUR/USD может достичь 1,22. На этом фоне усилится спрос на акции нефтегазового сектора, а также банков. Ожидаем также повышения интереса к российским активам со стороны международных инвесторов.

До заседания ЦБ остается две недели. Ранее глава регулятора сообщала, что пространство для снижения ставки сохраняется. Причем неожиданно этому благоприятствуют внешние условия: цена на нефть растет (и Россия вскоре может прекратить тратить резервы и активно занимать на внутреннем рынке), рубль укрепляется, приток капитала составляет $200-300 млн в неделю, на внешних рынках ставки не меняются, а инфляция держится вблизи 4% (Росстат не опубликовал оценку инфляции за ноябрь в пятницу). Однако, на наш взгляд, регулятор не будет снижать ставку в декабре, в первую очередь чтобы снизить темпы роста кредитов в экономике, в чем он видит риски.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Будет отыгрываться макростатистика и динамика на внешних площадках. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3150-3200 п. Пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 73,00-74,5.