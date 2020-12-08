ПСБ: Укрепление рубля и улучшение ситуации с ликвидностью поддерживают спрос на ОФЗ и корпоративные бонды

В понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1-2 б.п. Покупки рублевых облигаций проходили на фоне укрепления рубля и улучшения ликвидности в банковском секторе. ЦБР вчера на аукционе месячного РЕПО предложил банкам 1,5 трлн руб. по ставке 4,35% годовых, из которых банки выбрали 0,8 трлн руб. по сравнению с 1,2 трлн руб. в ноябре.

Сегодня на глобальных рынках преобладает снижение спроса на активы развивающихся стран из-за затягивающихся переговорах о бюджетных стимулах в США. Вместе со снижением нефтяных цен внешний фон может способствовать возврату котировок рублевых облигаций к уровню пятницы. Целевой диапазон для 10-летних ОФЗ на уровне 5,80 – 5,85% годовых остается актуальным.

Активность корпоративных заемщиков на первичном рынке остается высокой. Компании стремятся зафиксировать низкие ставки заимствований на фоне растущей инфляции. Сегодня сбор заявок инвесторов проводят ГК Автодор, Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, МСП Банк, Банк Ренессанс Кредит, ДОМ.РФ, Ставропольский край.