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ИАЦ «Альпари»: Рубль закрывается в плюсе шестой день подряд

Во вторник, 8 декабря, торги по рублевым парам закрылись снижением. Рубль закрывается в плюсе против доллара США шестой день подряд. Пара доллар/рубль снизилась на 0,18%, до 73,50 руб., евро/рубль — на 0,22%, до 88,98 руб., фунт/рубль — на 0,28%, до 98,22 руб. 

Торги на Мосбирже открылись снижением по иностранным валютам. Спрос на российскую валюту связан с повышенным аппетитом к риску на глобальных рынках на фоне начала массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции в России и Великобритании. Великобритании использует вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. В России используется вакцина «Спутник-V». 

Цена на нефть марки Brent стоит больше $48за баррель и торгуется около девятимесячного максимума, поддерживая рубль. Дополнительную поддержку нацвалюта получает от российского долгового рынка. Индекс RGBI составляет 154,24 пункта и торгуется вблизи исторического максимума 157,56 пунктов. Он восстанавливается с начала ноября 2020 года, указывая на сохраняющийся спрос на ОФЗ.  

В среду, 9 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $48,59 за баррель. Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до $41,43 за баррель с прежних $40,61. По нефти сохраняются «бычий» тренд и цель в районе $52 за баррель. 

Если после вакцинации начнется снижение темпов распространения коронавируса, то рост нефтяных котировок продолжится на ожиданиях увеличения спроса на энергоресурсы после снятия ограничений. А ралли по нефти — это ралли по рублю. Темпы снижения пары доллар/рубль замедлились, при этом целевая зона не изменилась и остается между уровней 71,00 - 72,00 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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