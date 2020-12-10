ИАЦ «Альпари»: Рубль скорректировался после шести дней укрепления

В среду, 9 декабря, по итогам дня рубль подешевел к иностранным валютам. Участники рынка стали фиксировать прибыль после шести дней укрепления. Пара доллар/рубль повысилась на 0,48%, до 73,86 руб., евро/рубль — на 0,29%, до 89,24 руб., фунт/рубль — на 0,72%, до 98,93 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Рубль торговался в плюсе несколько часов и начал сдавать позиции ближе к американской сессии на фоне снижения цен на нефть. После публикации отчета Минэнерго США падение нефтяных котировок ускорилось. Общее укрепление доллара на вечерней сессии усилило давление на российскую валюту.

Запасы сырой нефти в хранилищах США за неделю, завершившуюся 4 декабря, выросли на 15,2 млн баррелей, до 503,2 млн баррелей (прогноз был -0,7 млн баррелей).

Ключевыми событиями вчерашнего дня стали новости по Брезкиту и вакцинам. В первой половине дня «британец» смог обновить внутридневной максимум, во второй — обновил минимум. Трейдеры ожидали прогресса от встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лайен. Они договорились подождать до конца выходных для принятия решения о будущем торговых переговоров. Лайен заявила, что позиции сторон по торговому соглашению остаются довольно далеки друг от друга.

Меньше всего рубль ослабился к единой валюте. Евро подешевел к доллару и другим валютам в преддверии заседания ЕЦБ и пресс-конференции Кристин Лагард. Рынок ожидает увеличения программы экстренных покупок при пандемии (PEPP).

В четверг, 10 декабря, на торгах в Азии нефть находится в небольшом плюсе. Техническая картина по рублю благоприятная. Вчерашнее ослабление можно рассматривать как коррекционное движение. Сохраняется высокая вероятность снижения пары доллар/рубль ниже 73,00 руб. за доллар к выходным.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»