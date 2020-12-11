ИАЦ «Альпари»: Курс доллара опустился до 73 руб., следующая цель — 72 руб.

В четверг, 10 декабря, по итогам дня рубль подорожал против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 1,10%, до 73,04 руб., евро/рубль — на 0,64%, до 88,67 руб., фунт/рубль — на 1,95%, до 97,00 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару США и евро. Укреплению российской валюты способствовало ралли на нефтяном рынке. Цена на нефть марки Brent преодолела психологически важный уровень $50, достигнув отметки $51 за баррель. Прорыв сопротивления $49,90 вызван надеждами на быстрое восстановление спроса на энергоресурсы после начала массовой вакцинации от COVID-19. Дополнительную поддержку ему оказывало общее ослабление американского доллара.

Против «британца» рубль подорожал на 1,95%, до 97,00 руб. Инвесторы опасаются срыва торговой сделки по Брекзиту. Фунт сильно подешевел к доллару на рынке, что благоприятно сказалось на динамике рублевых пар. Слабость доллара США и неопределенность по переговорам между Великобританией и ЕС дала возможность рублю вернуться к уровню 97 руб.

В пятницу, 11 декабря, на торгах в Азии нефть стоит $50,31 за баррель. «Бычий» тренд по нефти усиливается. Теперь можно ожидать дальнейшего роста нефтяных котировок до зоны $52,00-53,00 за баррель. Рублю от подорожания нефти будет только хорошо. Цель по паре доллар/рубль сохраняется в диапазоне 70,00-72,00 руб.

Евросоюз решил продлить экономические санкции против России. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Из-за повышения цен на нефть, рынок проигнорировал новости о санкциях.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»