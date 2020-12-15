Комментарии

ПСБ: В понедельник ОФЗ продолжили консолидироваться на достигнутых уровнях, не реагируя на ослабление рубля

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Рублевые облигации продолжают торговаться в боковом диапазоне. Определенным негативом для рынка в понедельник стало снижение нефтяных цен и ослабление рубля на фоне опасений замедления мировой экономики в условиях ужесточения ограничений из-за коронавируса. В то же время спрос на рисковые активы поддержала хорошая статистика по промпроизводству и розничным продажам в Китае, а также начало массовой вакцинации в крупных странах вместе с расширением бюджетных и монетарных стимулов в ЕС и Японии, объявленных на прошлой неделе.

Сегодня ждем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,80 – 5,85% годовых.

В корпоративном сегменте отметим прошедшее вчера закрытие книги заявок на облигации Свердловской области. Ставка купона установлена в размере 5,70% годовых на 3 года с амортизационным графиком погашения, что мы считаем справедливым уровнем.

Среди планируемых на этой неделе новых размещений интересно смотрится предложение ВЭБ.РФ. Госкорпорация 15 – 18 декабря будет собирать заявки на 5-летние долларовые облигации. Ставка купона объявлена в диапазоне 3,25 – 3,50% годовых, что содержит премию 100 – 125 б.п. к доходности уже обращающихся еврооблигаций ВЭБ.РФ.

Дмитрий Монастыршин
Главный аналитик
ПАО «Промсвязьбанк»

/ Сибирское Информационное Агентство /
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