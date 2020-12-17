«Фридом Финанс»: Рубль отступает под давлением доллара и евро

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Глобальные инвесторы продолжают игнорировать негативные сигналы и наращивают долю акций в портфелях. Розничные продажи в США в ноябре упали на 1,1%, что почти вчетверо хуже ожиданий. Тем не менее фондовые индексы Америки открылись в среду небольшим приростом вслед за Европой, которая в течение дня также торгуется на позитиве: немецкий DAX прибавляет до 1,5% после новостей о частичном успехе на переговорах по финальной сделке между Лондоном и ЕС после Brexit. В Азии день тоже прошел по большей части в зеленой зоне: индексы набрали до 1%. Бумаги развивающихся стран сохраняют интерес со стороны инвесторов: MSCI Emerging markets открыл сессию ростом в пределах 0,5%.

Нефть под вечер перешла к небольшому снижению, однако в течение суток прочно удерживала коридор $50,5-51. Возможна просадка ниже $50, что впрочем, кардинально на текущий тренд не влияет: сырье смотрит вверх, причем не допускает больших коррекций практически с начала ноября. Драйвером для цен на сырье остается общий позитивный фон, связанный с вакцинацией, переговорами о стимулах в Вашингтоне, а также ожиданиями заседания ФРС, которая может компенсировать нерешительность политиков собственными мерами в части более масштабной скупки активов. В пользу такого сценария как раз говорят слабые данные по продажам и рынку труда: вероятность ввода дополнительных стимулов от регулятора растет.

На таком фоне российский РТС консолидируется в нижней части диапазона 1390-1410. Растущий импульс еще не потерян, однако вероятность краткосрочной коррекции нарастает. В четверг мы закладываем боковой тренд с небольшими колебаниями в пределах 1380-1400 пунктов. Заявления, сделанные центробанками США, еврозоны и РФ, будут определять динамику в конце недели. В базовом сценарии это снижение по РТС еще на 20-30 пунктов: все больше игроков будут фиксировать прибыль, накопленную за минувшие недели в котировках.

Индекс Мосбиржи тоже к концу дня потерял тенденцию к росту. Под вечер торги идут внизу коридора 3240-3270 пунктов. Рынок шагнул на 4 сессии назад. Потенциал снижения на четверг составляет не далее 3230 пунктов. Поддержкой рублевому индексу будет служить рост курса доллара против национальной валюты при нейтральном или падающем спросе на сами бумаги.

Лидером роста среди основных фишек сегодня выступает Алроса. Ее акции выросли на 4,5% и вышли на отметку выше 96 рублей за штуку первый раз с мая 2019 года. Компания отметилась тем, что вошла в топ-10 промышленных компаний РФ по ESG-рейтингу (он учитывает социально-значимые и экологические критерии оценки). Раскрытие такой информации со стороны компании позитивно с точки зрения привлечения зарубежных инвесторов. Акции Алросы могут на ближайших сессиях обновить локальные максимумы, поднявшись выше 100 рублей за штуку.

Российская валюта отступает под давлением доллара и евро. Американская валюта сумела отбить потери вторника и вновь закрепилась выше 73,5. В четверг ожидаем колебания в пределах 73,2-73,8. Евро растет чуть более уверенно в связи с позитивной динамикой на международном межбанковском рынке. К вечеру евровалюта заняла верхний край диапазона 89,2-89,8. Выход на 90 может состояться до конца этой сессии либо уже на следующей.