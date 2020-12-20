Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 декабря: 4 428,9600 руб/1 г золота и 60,6700/1 г серебра ЦБ РФ с 19 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 428,9600 руб.

1 грамм серебра - 60,6700 руб.

1 грамм платины - 2 446,7200 руб.

1 грамм палладия - 5 503,9399 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,8101 р. (0,84%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7100 р. (2,90%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,8901 р. (0,69%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,9399 р. (0,43%) . dims

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