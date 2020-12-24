«Фридом Финанс»: Рубль перешел к активному росту

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Основные торговые площадки во второй половине дня перешли к уверенному росту. В зеленую зону фондовые индексы были отправлены неожиданно позитивными данными о первичных заявках на пособия по безработице в США: 803 тысяч против ожидаемых 885 тысяч. Рынок труда показал лучший результат за три недели. Америка открылась приростом порядка 0,5%. Европа в плюсе более чем на 1%. Азия еще утром закрылась на позитивной волне вследствие мягкой коррекции индексов вверх. Рост составил до 1%. Индекс MSCI Emerging markets подпрыгнул почти на 1%, показывая интерес к бумагам развивающихся стран.

Нефть отбила утреннюю просадку и вернулась к уровню $50, однако выше $50,4 в первые минуты после выхода данных пойти не удалось. Настроения игроков рынка остаются достаточно переменчивыми. На следующей сессии в отсутствии ключевых драйверов можем увидеть продолжение снижения нефти в сторону диапазона $49,2-50. Перед началом выходных волатильность на тонком рынке может на короткое время возрастать. Особенно это касается региональных площадок, где дополнительно торгуется Brent, в том числе Московской биржи. Риски выхода цены за пределы привычного коридора весьма высоки.

РТС, заряженный внешним позитивом, показывает рост около 1%. К вечеру энтузиазм игроков лишь усилился. Рынок успешно протестировал отметку 1360, выше которой может закрепиться сегодня по итогам торгов. В четверг ожидаем откат в сторону 1340-1350 пунктов.

Индекс Мосбиржи сегодня большую часть дня держится в боковике, но под вечер демонстрирует попытки продвинуться ближе к 3250 пунктов. Вряд ли это получится – вследствие очередного разворота рубля к росту. Коридор 3220-3240 до конца недели выглядит вполне равновесным.

В лидерах роста среди акций сегодня Мечел (+4,9%). Это вторая подряд столь успешная сессия для компании. Бумаги активно прибавляют в отсутствие корпоративных новостей на общем растущем фоне, обгоняя широкие индексы. Ближайшая спекулятивная цель – 66 рублей за акцию, или на 2,4% выше текущего значения. Может быть достигнута уже в четверг. Оттуда мы, скорее всего, увидим очередной разворот Мечела вниз.

Рубль, который утром и днем показывал нисходящую динамику, под вечер перешел к активному росту. Американская валюта потеряла за считанные минуты около 1 рубля, европейская – порядка 90 копеек. Сейчас они держатся вблизи отметок 74,9 и 91,4 соответственно. Текущие значения выглядят более равновесными, чем уровни среды. В течение вторника и пятницы стоит ожидать консолидации доллара в диапазоне 74,5-75, евро в коридоре 91-91,5.