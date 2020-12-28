ИАЦ «Альпари»: На открытии Мосбиржи ожидается укрепление рубля

В пятницу, 25 декабря, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль выросла на 0,37%, до 74,17 руб., евро/рубль – на 0,52%, до 90,56 руб., фунт/рубль – на 0,62%, до 100,72 руб.

Рубль с открытия Мосбиржи оказался в положительной области на фоне пика налоговых платежей, а также низкой активности игроков из-за рождественских каникул. В пятницу из-за празднования католического Рождества были закрыты все европейские и американские биржи.

Валютный рынок

На вечерней сессии рубль усилил снижение к доллару и евро. Пара доллар/рубль отскочила до 74,22 руб. и до закрытия торгов торговалась на уровне 71,15 руб. Пара евро/рубль восстановилась до 90,67 руб., фунт/рубль – до 100,74 руб. Такое поведение участников рынка было ожидаемым, поскольку после активности экспортеров они закрывали длинные позиции по рублю перед выходными днями.

В понедельник, 28 декабря, на торгах в Азии основные валюты, включая золото, торгуются в плюсе. Баррель нефть марки Brent стоит $51,08. Чтобы избежать шатдауна президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября) в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии на сумму $900 млрд. 28 декабря Палата представителей Конгресса должна будет проголосовать по вопросу увеличения выплат до $2000.

Учитывая утренний позитивный настрой по рисковым активам, на сегодня есть вероятность снижения курса доллара до 73,47 руб. Резких колебаний по рублевым парам до Нового года не ожидается. Полагаю, что цена останется в диапазоне 72,85 – 75,55 руб. за доллар.

Фондовый рынок

Рынок акций РФ в пятницу подрос на фоне небольшого ослабления рубля. По итогам торгов индекс МосБиржи подрос до 3246,35 пункта (+0,29%), индекс РТС не изменился и составил 1378,36 пункта. Голубые фишки на Мосбирже показали смешанную динамику в пределах 3,3%.

На торгах в Азии фьючерс на индекс S&P500 вырос на 0,59%, до 3716 пунктов. Для российского рынка это позитивный фактор. Так как по нефти на сегодня ожидается рост котировок, то по индексу РТС ожидается повышение значения до 1391 пунктов, по индексу Мосбиржи – до 3281 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»