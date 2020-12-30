ИАЦ «Альпари»: Рубль крутится вокруг уровня 73,75 руб. за долларa

Во вторник, 29 декабря, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,36%, до 74,03 руб., евро/рубль – на 0,69%, до 90,67 руб., фунт/рубль – на 0,92%, до 99,98 руб.

На фоне роста нефтяных котировок и общего ослабления доллара США пара доллар/рубль снижалась до 73,36 руб. Рубль развернулся вниз к доллару и евро на вечерних торгах на фоне закрытия позиций перед длительными новогодними каникулами. Активность на нефтяном рынке была очень низкая, поэтому инвесторы предпочли на новогодние праздники уйти в иностранную валюту.

В среду, 30 декабря, на торгах в Азии доллар США торгуется в минусе к своим конкурентам. В центре внимания участников рынка остается принятие пакета стимулирующих мер.

Палата представителей Конгресса США одобрила повышение выплаты гражданам с $600 до $2000. В Сенате законопроект набрал голоса, чтобы пройти при некоторой поддержке республиканцев, но лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл заблокировал попытки демократов быстро его принять.

На торгах в Азии доллар США находится в защитной позиции по всем направлениям. Рынок находится на позитиве, но из-за предстоящих праздников настроения могут измениться в любой момент. Вероятно, доллар сохранит боковое движение до нового года. На сегодня по паре доллар/рубль ожидается снижение до 73,40/73,50 руб.

Рынок акций РФ подрос вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью на новостях о подписании президентом США Дональдом Трампом пакета мер по поддержке американской экономики.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3274,67 п. (+0,48%), индекс РТС — 1398,48 п. (+0,52%). Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже выросли в пределах 2,8%.

Фьючерс на индекс S&P500 торгуется в плюсе на 0,44%. Доллар торгуется в минусе. Есть все основания для продолжения умеренного роста фондовых индексов. По индексу РТС ожидается рост до 1407 пунктов, индексу Мосбиржи – до 3295 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»