«Фридом Финанс»: Игроки рынка выходят из российской валюты

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

«Ралли Санты» на мировых фондовых площадках накануне вечером притормозилось, но уже днем в среду началось с новой силой. Фьючерсы на индексы США перед открытием основной сессии прибавляют более 0,5%, отыгрывая просадку вторника. Европа придерживается нейтрального тренда. Азиатские рынки закрылись разнонаправлено, но при этом вблизи многолетних пиков. Японский Nikkei на максимумах с 1990 года, Китай на 3-летних пиках. Бумаги развивающихся стран, согласно индексу MSCI Emerging markets, не теряют интереса со стороны инвесторов.

Нефть после минорного завершения предыдущей сессии вновь на подъеме. Ночью вышли данные по недельным запасам топлива по версии API: отток почти на 4,8 млн баррелей против ожидаемых 2,1 млн. Brent с $51,2 вырос до $51,7 и к концу дня держится близко к верхней границе установленного коридора. Четверг будет неторговым днем в Британии и Японии и, как следствие, цена будет формироваться только вечером в ходе торгов в Штатах. После публикации серии данных по рынку США этим вечером может начаться фиксация прибыли в нефти со снижением в диапазон $49,5-51.

РТС корректируется перед выходными, теряя более 1% к концу дневной сессии. Рынок отступил на уровни начала недели, но пока не растерял восходящего тренда. На ближайшей сессии в январе мы можем увидеть сильный гэп вверх, если ралли на основных площадках будет идти в том же режиме, что сейчас. В моменте вполне достижима отметка 1450 пунктов.

Индекс Мосбиржи растет благодаря слабости в рубле. Это следствие валютной переоценки отечественных компаний. Рынок колеблется в диапазоне 3270-3290 пунктов, что заметно ниже годовых пиков. Если восходящий тренд в бумагах сохранится, а рубль будет умеренно укрепляться на межбанковском рынке, пока закрыта основная площадка, то в январе можем также увидеть резкий подъем в первый рабочий день. Ближайший ориентир – 3350 пунктов.

Среди ликвидных российских бумаг сегодня нет явных лидеров и аутсайдеров. Динамика распределена по акциям довольно равномерно. Дорожают: Газпром (+1,9%), Лента (+1,9%), Новатэк (+1,6%), Аэрофлот (+1,5%), Алроса (+1,4%). Дешевеют: ММК (-1,6%), Россети (-1,6%), ТГК-2 (-1%), Сафмар (-0,9%), Сбербанк (-0,7%).

В списке падающих бумаг заметно преобладают металлурги, хотя падение существенно меньше, чем в начале недели. На компании давит новость о предложении ФАС ввести временные экспортные пошлины на сталь. Маловероятно, что такие меры потребуются. Рынок стали уже приступил к консолидации, и котировки отечественных компаний могут вернутся к росту в первых числах января.

Доллар и евро под вечер взлетели на 80 копеек и 1,2 рубля соответственно. Игроки рынка выходят из российской валюты перед длинным перерывом в торгах. Импульс к росту валютных пар под вечер сохраняется, однако существенного падения рубля ждать не стоит – нефть остается на многомесячных максимумах. Закрыть этот год доллар способен около 75 за единицу, евро – выше 92. В перерывал между выходными днями волатильность может возрасти – как в пользу рубля, так и против него.