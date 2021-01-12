ИАЦ «Альпари»: Рубль стабилен на уровне 74,50 руб. за доллар

В понедельник, 11 января, торги на Мосбирже завершились ростом по рублевым парам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,68%, до 74,66 руб., пара евро/рубль – на 0,22%, до 90,80 руб. Пара фунт/рубль не изменилась и закрылась на отметке 100,99 руб.

Торги открылись ростом по иностранным валютам на фоне утреннего укрепления доллара США и снижения цен на нефть. Доллар США подорожал из-за повышения доходности казначейских облигаций США, а также ожиданий дополнительных фискальных стимулов.

На американской сессии рубль частично отыграл потери из-за незначительного восстановления цен на нефть и коррекции индекса доллара. С уровня 75,00 руб. курс доллара снизился до 74,48 руб. Курс евро снизился с 91,09 руб. до 90,61 руб.

Во вторник, 12 января, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $55,55 за баррель. Многие основные валюты вышли в плюс. Первые две строчки по доходности занимают новозеландский доллар (+0,13%) и британский фунт (+0,10%). Это указывает на то, что у участников рынка повысился аппетит к риску. На сегодня по паре доллар/рубль ожидается умеренное снижение до 74,15 руб., евро/рубль – до 90,40 руб.

Российский рынок акций вырос в начале недели, обновив максимумы по основным биржевым индексам. По итогам торгов индекс Мосбиржи повысился на 0,80%, до 3482,48 пункта, а индекс РТС не изменился и закрылся на уровне 1466,56 пункта.

Участники рынка проигнорировали снижение индекса S&P 500. Учитывая, что к концу дня нефть подорожала, и по Brent сохраняется «бычий» тренд, то рост индекса Мосбиржи может продолжиться. На сегодня в качестве цели можно выбрать уровень 3535 пунктов. Индекс РТС консолидируется около 1465. По нему ожидается повышение до 1485 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»