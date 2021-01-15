ИАЦ «Альпари»: Перед выходными по рублю ожидается ослабление до 73,65 руб. за доллар

В четверг, 14 января, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Рубль чувствовал себя прекрасно до закрытия вечерней сессии. Пара доллар/рубль снизилась на 0,73%, до 73,21 руб., евро/рубль — на 0,61%, до 89,06 руб., фунт/рубль — на 0,16%, до 100,35 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Российская валюта продемонстрировала больший рост против единой валюты. Единая валюта находилась под давлением из-за снижения кросс-пары евро/фунт, а также политической неопределенности в Италии.

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци в среду вывел свою партию Italia Viva из правящей коалиции страны из-за спора по поводу экономической реакции правительства на пандемию коронавируса. Решение Ренци вызвало правительственный кризис, который может продлиться несколько недель.

Поддержку рублю также оказывала начавшаяся подготовка компаний-экспортеров к налоговому периоду и повышение цен на нефть. Как всегда, пик налоговых платежей придется на 25 января (НДС, акцизы, НДПИ). Баррель Brent подорожал на 0,79%, до $56,44. К росту котировок подтолкнули заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла, а также представленный план Джо Байдена по стимулированию экономики США на $1,9 трлн.

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что процентные ставки в ближайшее время не будут повышаться, и отверг предположения, что ЦБ может начать сокращать свои покупки облигаций в ближайшем будущем. Его речь надавила на доллар и оказала поддержку рублю.

В пятницу, 15 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $56,17. Основные валюты торгуются в минусе против американского доллара. Рубль будет испытывать давление на открытии торгов, которое перед выходными может сохраниться до закрытия вечерней сессии.

В четверг пара доллар/рубль снижалась до отметки 73,10 руб. Чтобы укрепление рубля продолжилось до уровня 72,15 руб., курс доллара должен остаться до вторника ниже 74 руб. На сегодня по рублю ожидается ослабление до 73,65 руб. за доллар.

Рынок акций РФ в четверг закрылся ростом, несмотря на снижение американских индексов. Джо Байден представил план по стимулированию экономики США на $1,9 трлн, но американские участники отказались покупать акции входящие в индекс S&P500. Российские индексы выросли на фоне укрепления рубля и роста нефтяных котировок. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3490,85 п. (+0,59%), индекс РТС — 1500,58 п. (+0,93%).

В пятницу по рублевым индексам ожидается снижение, поскольку рубль очень часто попадает под давление в последний день недели. Никто не хочет оставаться в рубле, не зная какие сюрпризы принесут выходные. По индексу МосБиржи ожидается падение до 3455 п., индексу РТС – до 1475 п.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»