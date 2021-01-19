ИАЦ «Альпари»: Рубль отреагировал на задержание Навального и проигнорировал его арест

В понедельник, 18 января, торги по рублю завершились в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,48%, до 73,99 руб., евро/рубль — на 0,56%, до 89,42 руб., фунт/рубль — на 0,63%, до 100,57 руб.

Валютный рынок

Торги открылись ростом по рублевым парам. Валютный рынок негативно отреагировал на возвращение и задержание Алексея Навального в воскресенье. На дневной сессии рубль подешевел к доллару США до 74,38 руб., к евро — до 92,34 руб.

В понедельник судья Химкинского городского суда заключила Навального под стражу на 30 суток. Канцлер Германии Ангела Меркель осудила задержание и потребовала его освобождение. Его задержали из-за многократных нарушений условий испытательного срока. Чтобы там не говорили лидеры Европы и США, силовики будут действовать в рамках российского законодательства.

Что интересно, рубль отреагировал ослаблением на задержание и не сдвинулся с места после его ареста. Индекс МосБиржи вообще закрылся ростом, не опасаясь санкций.

В США был выходной день. Американцы отмечали День Мартина Лютера Кинга. В связи с этим на глобальных торговых площадках рыночная активность была невысокой. С восстановлением цен на нефть пара доллар/рубль снизилась с 74,38 до 73,99 руб.

Нефть

Во вторник, 19 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $55 (+0,55%). Доллар торгуется в минусе. Спрос на рисковые активы повысился на фоне роста азиатских фондовых индексов. Дело Навального может стать предлогом для жестких мер против России. Сейчас внутренним рынкам Алексей Навальный стал неинтересен. Когда США и ЕС начнут принимать новые санкции, видимо, тогда рубль и ослабится. На фоне роста нефтяных котировок стоит ожидать укрепления рубля до 73,60 руб.

Фондовый рынок

Российский рынок акций начал неделю со снижения, однако покупатели быстро выкупили падение. Индекс Мосбиржи показал устойчивую восходящую тенденцию и ближе к американской сессии активность участников снизилась, так как в США был выходной день (День Мартина Лютера Кинга). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3471,92 пункта (+0,61%), индекс РТС — 1474,86 пункта (+0,04%).

Во вторник фьючерс на S&P 500 торгуется в плюсе. Сегодня на рынках позитив из-за ралли индекса Hang Seng (+2,55%). Индекс повышался до 29894 пунктов. На фоне внешних факторов и роста цен на нефть по российским индексам ожидается умеренное повышение. По индексу МосБиржи дневная цель — 3505, по индексу РТС – 1490 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»