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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 января: 4 361,6899 руб/1 г золота и 60,0400/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 361,6899 руб.
  • 1 грамм серебра - 60,0400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 566,1899 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 650,8398 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,8002 р. (0,50%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3400 р. (0,57%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,9799 р. (0,89%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,1302 р. (0,09%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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