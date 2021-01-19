Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 января: 4 361,6899 руб/1 г золота и 60,0400/1 г серебра ЦБ РФ с 19 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 361,6899 руб.

1 грамм серебра - 60,0400 руб.

1 грамм платины - 2 566,1899 руб.

1 грамм палладия - 5 650,8398 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,8002 р. (0,50%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3400 р. (0,57%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,9799 р. (0,89%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,1302 р. (0,09%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



