ИАЦ «Альпари»: Рубль рискует ослабиться перед выходными

В четверг, 21 января, торги по рублевым парам завершились ростом. Рубль с открытия Мосбиржи подорожал против иностранных валют, но сразу сдал позиции и торговался в минусе до закрытия вечерней сессии. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,44%, до 73,84 руб., евро/рубль — на 0,99%, до 89,84 руб., фунт/рубль — на 1,08%, до 101,38 руб. Наибольшие потери он понес к евро и британcкому фунту из-за их укрепления против доллара США.

Курс евро возобновил рост к доллару США с открытия азиатской сессии на фоне повышенного спроса на рискованные активы. Дополнительное ускорение он получил после решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике и комментариев главы ЕЦБ Кристин Лагард. Лагард еще раз подтвердила, что инфляция в регионе остается низкой и текущая мягкая денежно-кредитная политика адекватная для ситуации. Она также отметила, что процентные ставки останутся на низком уровне до тех пор, пока не ускорится инфляция. Лагард предупредила о возобновлении роста числа заражений COVID-19 и длительных ограничениях, которые могут поставить под угрозу экономические перспективы региона. Покупатели на это уже не обращали внимания. Фунт укреплялся к доллару США и рублю вместе со всеми на фоне общего ослабления доллара.

Нефть

В пятницу, 22 января, на торгах в Азии основные валюты торгуются в минусе. Нефть сорта Brent подешевела на 1%, до $55,44. Коррекция по доллару, рост запасов в США (по данным Американского института нефти) и локдауны, оказывают давление на нефтяной рынок. С 6 января индекс государственных облигаций России (RGBI) упал на 1,16%, до 151,42 пункта. Инвесторы опасаются новых санкций против России.

Налоговый период сгладил негативные факторы, но его явно не хватит, чтобы удержать доллар ниже 74 руб. В пятницу перед выходными ожидается ослабление рубля до 74,75 руб. за доллар. Если покупатели в нефти смогут восстановить утренние потери, то удар по рублю ослабнет.

Фондовый рынок

Рынок акций РФ завершил торги в минусе на выросших геополитических рисках, ослаблении рубля и снижения цен на нефть на дневной сессии. Нефть оказалась под давлением на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, а также новых вспышек в Китае нового штамма коронавируса.

По итогам дня нефть закрылась в плюсе из-за общего ослабления доллара, но это уже не повлияло на динамику российских индексов. Индекс МосБиржи снизился до 3422,67 пункта (-1,27%), индекс РТС — до 1463,84 пункта (-1,55%).

По рублю перед выходными ожидается ослабление, по нефти небольшое восстановление. Фьючерс на S&P500 торгуется в минусе, как и нефть. В связи с этим по индексу Мосбиржи ожидается снижением до 3380 пунктов, индексу РТС — до 1435 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»