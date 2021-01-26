ИАЦ «Альпари»: Рубль заметно ослабил свои позиции против доллара

В понедельник, 25 января, торги по рублевым парам завершились разнонаправленно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,09%, до 75,36 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,17%, до 91,46 руб., фунт/рубль — на 0,04%, до 102,93 руб.

Торги на Мосбирже открылись резким снижением по доллару на фоне повышения цен на нефть и его ослаблением на рынке Форекс. Плюс в начале дневной сессии российские компании уплачивали НДС, НДПИ и акцизы, чем поддерживали спрос на рублевую ликвидность.

Российская валюта находилась в плюсе против доллара не более одного часа. Под давление он попал после обвала единой валюты по отношению к доллару США. Евро подешевел после публикации немецкой статистики по деловому климату от Ifo. Деловой климат Германии упал до шестимесячного минимума в январе, поскольку вторая волна COVID-19 остановила восстановление экономики. Ожидается, что она будет стагнировать в первом квартале, сообщил в понедельник экономический институт Ifo. На этом фоне ему удалось день закрыть в плюсе против единой валюты.

Индекс гособлигаций RGBI на открытии резко повысился, но затем сдал позиции. Геополитическая ситуация в России ухудшилась из-за митингов в защиту Алексея Навального. Для долгового рынка она является негативным фактором, как и для рубля. На вечерней сессии курс доллара вернулся к уровню 75,87 руб.

Нефть

Во вторник, 26 января, на торгах в Азии нефть находится в минусе. Баррель Brent подешевел на 0,59%, до $55,61. После перечисления в бюджет основных налогов января рубль утратил поддержку от налогового периода. Любое ухудшение ситуации на нефтяном рынке вызовет на валютном рынке новые продажи рубля. Все внимание на уровень 76 руб. за доллар. Если он не устоит перед покупателями доллара, то внимание спекулянтов переключится на уровень 77,75 руб. за доллар.

Фондовый рыно

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за фондовыми индексами Азией и укреплением рубля. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3397,48 пункта (+0,43%, поднимался выше 3425,78 пунктов). Индекс РТС упал до 1412,02 пункта (-0,44%, поднимался до 1444,44). Трейдеры отыгрывали негативную динамику российской валюты, которая вернулась к уровню 75,87 руб. за доллар.

Во вторник по индексам ожидается разнонаправленная динамика. На дневной сессии по индексу МосБиржи ожидается снижение до 3373 пунктов, по индексу РТС – до 1398 пунктов. Если нефть сильно не просядет и рубль останется торговаться выше 72,20 руб. за доллар, то на вечерней сессии индексы должны вернуться к уровням открытия.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»