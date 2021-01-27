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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 января: 4 506,4902 руб/1 г золота и 62,3400/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 506,4902 руб.
  • 1 грамм серебра - 62,3400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 643,2900 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 653,7798 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 40,6101 р. (0,91%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4000 р. (2,30%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,5201 р. (0,70%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,2898 р. (0,79%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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