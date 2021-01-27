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ИАЦ «Альпари»: Представитель ЕЦБ развернул евро

На торгах в Европе основные валюты торгуются в минусе. Наибольшие потери несут австралийский доллар (-0,45%) и единая валюта (-0,35%). К снижению спровоцировал валюты евро. Пара евро/доллар снизилась на 56 пунктов, до 1,2110.

Член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава голландского центрального банка Класс Кнот заявил, банк внимательно следит за обменным курсом и имеет достаточно инструментов для противодействия повышению курса. Укрепление евро ставит под угрозу достижение целевого уровня инфляции.

Продажи евро начались по всему рынку. Кросс EUR/GBP упал до нового восьмимесячного минимума 0,8825 (текущий курс 0,8840). Курс евро снижался до 1,2107. «Британец» упал вслед за евро до 1,3697. Если давление усилится, евро рискует упасть до 1,2085, фунт – до 1,3654.

Напряжение среди участников рынка нарастает перед оглашением решения ФРС США. Ожидается, что американский регулятор оставит ставки без изменений. Инвесторов интересуют следующие шаги Федрезерва.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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