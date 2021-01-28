ИАЦ «Альпари»: Рубль рискует обвалиться до 79 руб. за доллар

В среду, 27 января, торги по рублевым парам завершились повышением. Рубль значительно подешевел против доллара США на фоне его укрепления на рынке. Пара доллар/рубль повысилась на 1,02%, до 75,85 руб., евро/рубль — на 0,5%, до 81,84 руб., фунт/рубль — на 0,54%, до 103,72 руб.

Российская валюта открылась ростом к иностранным валютам, но в плюсе она торговалась недолго. С открытия европейской сессии стала дешеветь нефть. Обвал курса евро спровоцировал бегство в защитные активы. Рубль заметно подешевел к доллару на фоне возобновления активного подъема американской валюты на глобальном валютном рынке. Курс доллара подскочил с минимума 74,84 руб. до 75,98 руб.

Евро ускорил падение к доллару США после комментариев члена совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Клааса Кнота, который выразил обеспокоенность относительно обменного курса. Он заявил, что у ЕЦБ есть инструменты для противодействия укреплению евро в случае необходимости. Также он сообщил, что регулятор имеет возможности для дальнейшего снижения ставки по депозитам, если это потребуется для приближения к целевому показателю инфляции.

На американской сессии рубль укреплялся до 75,45 руб. отскок по основным валютам вызвали слабые данные по изменению объема на товары длительного пользования. Дополнительную поддержку рубль получил от резкого повышения цен на нефть после публикации отчета Минэнерго США. За последнюю неделю запасы нефти в США снизились на 9,9 млн баррелей, до 476,7 млн баррелей (прогноз был 430 тыс. баррелей).

После заседания FOMC и выступления Джерома Пауэлла доллар укрепился. Тут он уже выступал, скорее всего, как защитный актив, потому что американские фондовые индексы потеряли больше 2%. Пауэлл обрисовал мрачную картину экономики, особенно рынка труда. Он заявил, что экономический «путь впереди остается весьма неопределенным» с возобновлением роста заражений, госпитализации и смертей от COVID-19.

Нефть

В четверг, 28 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $55,47 за баррель. Доллар торгуется в плюсе к основным валютам. Наибольшее снижение показывают австралийский и новозеландский доллары. Это указывает на то, что участники рынка не хотят сейчас рисковать. Из важных событий на сегодня — ВВП США за четвертый квартал.

Учитывая приближающиеся выходные, проведенные силовиками массовые обыски у сторонников и сотрудников Алексея Навального, подготовку к новым протестам, то стоит ждать ослабления рубля до 77,80 руб., при укреплении доллара на Форекс до 79 руб.

Фондовый рынок

Российский фондовый рынок закрылся снижением на фоне ослабления рубля, падения цен на нефть и мировых фондовых индексов. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3343,62 пункта (-1,39%), индекс РТС — 1393,02 пункта (-2,10%). Появились первые сигналы к глубокой коррекции. Сейчас нужно следить за динамикой пары доллар/рубль, так как перед выходными рубль может сильно ослабнуть к доллару из-за готовящихся протестов в поддержку Навального. Если на этом фоне еще и нефть опустится до $54,50, то российские индексы сильно просядут. На горизонте появились два ценовых уровня: 3190 (индекс Мосбиржи) и 1325 (индекс РТС).

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»