«Фридом Финанс»: Основной сценарий на пятницу – укрепление рубля

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Волатильность на рынке спадает. После мощного снижения накануне настроения инвесторов постепенного возвращаются к позитиву: «индекс страха» VIX откатился с многомесячных максимумов вниз сразу на 19%. Фьючерсы на американские бумаги перед открытием основной сессии в плюсе на 0,4-0,7%. Европа без единой динамики, реагируя на разнонаправленные корпоративные новости. Британский FTSE проседает на 0,7%, французский CAC40 прибавляет 0,5%, немецкий DAX в слабом минусе. Азия утром отыграла коррекцию вслед за другими рынками, однако индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets от падения уже перешел к боковику.

Нефть, которая начала день со снижения, под вечер перешла к заметному росту – до 1%. Интерес инвесторов к сырью стал возвращаться после того, как из США пришли обнадеживающие данные по недельным заявкам на пособие по безработице. Число составило 847 тысяч против ожидаемых 875 тысяч. Улучшение на рынке труда произошло вопреки стабильно высокой заболеваемости и усилению карантинных мер в ряде штатов. Сейчас Brent выше своих средних за месяц значений, уверенно торгуясь около $56.

РТС на этом фоне ведет себя противоречиво. В первой половине дня вчерашний даунтренд сохранился. Валютный индикатор российского рынка доходил в моменте до минимальных с конца декабря 1365 пунктов. Затем последовал разворот и рост на 25 пунктов вверх. К концу сессии рынок продолжает движение к уровню 1390, где имеет все шансы закрепиться еще до закрытия дня. В пятницу наиболее вероятным сценарием выглядит преимущественно боковое движение немногим ниже 1400 пунктов.

Индекс Мосбиржи растет благодаря отскоку сырьевых котировок, а также росту доллара против рубля. В течение дня наблюдалось резкое падение ниже 3310 пунктов, но затем по большей части рынок восстанавливался и до вечера отыграл дневную просадку целиком. Сейчас Индекс Мосбиржи продолжает расти выше 3350 пунктов и с высокой вероятностью сохранит текущий внутридневной прирост. В пятницу ожидается уменьшение волатильности и сохранение рынка на достигнутых значениях.

В числе растущих ликвидных акций сегодня лучше всех смотрится АФК Система (+3,1%), среди падающих выделяется ММК (-2%). Бумаги Системы восстанавливаются уже больше месяца и сейчас находятся на отметках второй половины ноября. Инвесторы с интересом смотрят за развитием бизнеса холдинга, включая его отельный сегмент. В ближайшие недели можем увидеть акции АФК Система на годовых пиках выше 35 рублей за штуку (потенциал до 7%).

Доллар совершил днем марш-бросок на максимальные против рубля отметки с начала декабря, но впоследствии растерял около половины своего прироста. Американская валюта с 75,85 подскочила на 76,5, но позже отошла в диапазон 76-76,2. Евро в моменте пробивал 92,5 рублей, начав день с 91,8, но в отличие от доллара к вечеру в основном удержался на достигнутых пиках. Причина – рост пары EUR/USD во второй половине суток. Основной сценарий на завтра – рост рубля. Доллар и евро будут умеренно дешеветь, теряя по 20-40 копеек.