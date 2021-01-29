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«Фридом Финанс»: Рубль ожидает укрепление

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Часть акций первого эшелона продемонстрировала отскок после заметной коррекции накануне. Лидерами снижения стали акции Ленты (-2,53). Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Ozon ru (+8,65). Пара USD/RUB впервые с начала декабря поднималась выше отметки 76. 

В фокусе оценка ВВП за декабрь. Ожидается, что спад экономики в годовом выражении составил 2,8%. Усредненная оценка падения квартального ВВП -3,4%. Это лучше, чем мировая экономика в целом и среди стран G20, за исключением Китая. Поддержку экономике оказала мягкая денежно-кредитная политика, программа стимулирования в размере около 6% от ВВП и рост цен на нефть и металлы. 

Пара USD/RUB подскочила к отметке 76. Мы не видим фундаментальных факторов для ослабления рубля. Движение вызвано техническими причинами, коррекцией рынка, сокращением позиций иностранных инвесторов в рублевых инструментах после заседания ФРС. В США сохранится мягкая монетарная политика, которая, в итоге, должна привести к росту инфляции. Это давит на рублевые облигации, цены на которые снижаются. В то же время. Действия биржевых спекулянтов – не единственный фактор, влияющий на курс. Отток носит краткосрочный характер. Ожидаю, что на горизонте 1-2 недель курс снизится в диапазон 72-74 за доллар. 

Ожидаем смешанную динамику. Американский рынок испытывает серьезную волатильность. В случае возобновления коррекции, инвесторы будут сокращать длинные позиции перед выходными. Динамика будет определяться новостным фоном и макростатистикой. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 75,00-76,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3300-3350 п.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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