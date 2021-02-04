ИАЦ «Альпари»: Доллар торгуется на уровне 76 руб. в ожидании свежих новостей

В среду, 3 февраля, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,39%, до 75,92 руб., евро/рубль — на 0,41%%, до 91,35 руб., фунт/рубль — на 0,49%, до 103,55 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублю на фоне подорожавшей нефти. Тем не менее в первый час торгов он успел обновить минимум против доллара США. На него продолжает оказывать негативное влияние судебное решение по делу Алексея Навального, а также связанные с ним санкционные риски. Сенатор республиканец Митт Ромни заявил, что уже на этой неделе будет представлен новый законопроект о санкциях.

Нефть

По итогам дня баррель нефти марки Brent подорожал на 1,51% до $58,63. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ заявил по итогам заседания в среду, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту. Добыча будет сохранена на пониженном уровне в ближайшие два месяца, а с апреля по июнь будет увеличиваться на 0,5 млн баррелей в сутки каждый месяц.

Рост нефтяных котировок перекрыл негативные факторы для рубля позволив ему закрыть день в плюсе против иностранных валют. Укрепление было незначительным. Для рубля сохраняются риски ослабиться до уровня 78 руб.

В четверг, 4 февраля, на торгах в Азии нефть находится в плюсе. Brent стоит $58,76 за баррель. За один доллар дают 75,91 руб. В центре внимания участников рынка сегодня будет заседание Банка Англии. Динамика британского фунта может задать тон основным валютам и доллару. По нефти ожидается небольшое снижение до $58,10 и рост до $60 к европейской сессии пятницы.

Фондовый рынок

Российский фондовый рынок проигнорировал рост нефтяных котировок до $58,90 за баррель. Рост сдерживался геополитическими рисками. В конгресс США внесен законопроект о санкциях в отношении России. Поводом для внесения законопроекта стало тюремное заключение Алексея Навального.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,50%, до 3343,46 пункта, а долларовый индекс РТС – на 0,86%, до 1387,00 пункта. До конца недели прогноз на снижение остается в силе. Цель для индекса Мосбиржи – 3305, индекса РТС – 1375.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»