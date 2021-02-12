ИАЦ «Альпари»: Рубль проигнорировал снижение цен на нефть

В четверг, 11 февраля, российский рубль после небольшой передышки вновь начал укрепляться. В итоге к закрытию торгов четверга обменный курс доллара к рублю расчётами «на завтра» снова упал, на 32 коп. (-0,43%), до 73,62 руб., а курс евро упал поменьше, но тоже довольно чувствительно, на 25 коп. (-0,28%), до 89,35 руб. Наши ожидания на сегодня по курсу доллара находятся в рамках 73-74,3 руб., по курсу евро — 89-90 руб.

Тема антироссийских санкций Евросоюза пока отложена до встречи министров иностранных дел стран ЕС 22 февраля, на валютном рынке это восприняли как краткосрочное ослабление санкционной угрозы. Видимо, валютные трейдеры считают главным для динамики рубля именно этот фактор, а не цены на нефть, так как в четверг при падении цен на нефть рубль довольно существенно укрепился к доллару и евро.

Главным событием сегодняшнего дня в России станет объявление решения ЦБ РФ по ключевой процентной ставке. Консенсус аналитиков единогласно считает, что Банк России примет решение сохранить ключевую ставку на уровне в 4,25%, такого же мнения придерживаемся и мы. Поэтому интригой, связанной с сегодняшним заседанием совета директоров Банка России, является характер сопроводительных комментариев и прогнозы регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики в 2021 году.

Нефтяной рынок

В четверг, 11 февраля, цены на нефть немного скорректировались вниз после продолжавшегося в течение нескольких дней ралли. Цена барреля сорта Brent в четверг понизилась на 0,5% до $60,53, а цена техасского сорта WTI упала чуть побольше, на 0,67%, до $57,82 за баррель. Сегодня с утра плавное сползание цен на нефть вниз продолжается: цена Brent снижается на 0,21%, до $60,41 за баррель, а цена WTI — на 0,24%, до $57,68 за баррель. Цена Brent пока не хочет выходить из коридора в $58-62 за баррель. На сегодня мы снова оставляем без изменений прогноз по цене Brent в $60—61 за баррель.

В ежемесячном докладе ОПЕК, опубликованном в четверг, сообщалось, что, по оценкам экспертов нефтяного картеля, в январе ОПЕК выполнил условия соглашения ОПЕК+ на 108% по сравнению с выполнением только на 103% в январе. Эта позитивная новость была нивелирована другими тезисами доклада, в том числе корректировкой прогноза по снижению добычи нефти в 2021 году в странах, не входящих в нефтяной картель. Так, в ОПЕК скорректировали прогноз по добыче нефти в США, предположив, что она снизится в текущем году только на 70 тыс. баррелей в сутки вместо ожидаемого ранее снижения на 210 тыс. баррелей в сутки, и этот прогноз встревожил рынок.

Фондовый рынок

Российский фондовый рынок в четверг возобновил рост на фоне отложенной угрозы ввода новых санкций ЕС против России. Индекс МосБиржи вырос на 0,43%, до 3414,32 пункта. Индекс РТС вырос в четверг на 0,9% до 1461,33 пункта. Рост возглавили привилегированные акции: так, в четверг выросли «префы» нефтехимической компании «Нижнекамскнефтехим» (+3,2%) и «Мечела» (+2,6%), а также «ТГК-2» (+2,23%). Подешевели на фоне роста рынка акции вчерашних лидеров роста «М.Видео» (-2,7%), банка «Тинькофф» (-1,8%), снизилась капитализация АФК «Система» (-1,75%). Мы ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи может провести торги в диапазоне 3410-3440 пунктов, а индекс РТС – в интервале 1450-1480 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»