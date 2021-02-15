Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 15 февраля: 73,3092 руб/доллар США и 88,9754 руб/евро

ЦБ РФ с 16 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 73,3092 руб.
  • 1 евро - 88,9754 руб.
  • 10 китайских юаней - 113,5130 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6286 р. (0,85%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6298 р. (0,70%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9740 р. (0,85%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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