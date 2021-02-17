Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 февраля: 4 296,6099 руб/1 г золота и 64,9600/1 г серебра ЦБ РФ с 17 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 296,6099 руб.

1 грамм серебра - 64,9600 руб.

1 грамм платины - 3 077,3401 руб.

1 грамм палладия - 5 638,6499 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,9801 р. (0,30%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1600 р. (1,82%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 51,0199 р. (1,69%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,0902 р. (0,44%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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