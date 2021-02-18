Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 февраля: 4 242,5400 руб/1 г золота и 65,4000/1 г серебра ЦБ РФ с 18 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 242,5400 руб.

1 грамм серебра - 65,4000 руб.

1 грамм платины - 2 912,3999 руб.

1 грамм палладия - 5 620,8301 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 54,0699 р. (1,26%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4400 р. (0,68%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 164,9401 р. (5,36%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,8199 р. (0,32%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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