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Курсы валют ЦБ РФ на 22 февраля: 73,9833 руб/доллар США и 89,6604 руб/евро

ЦБ РФ с 21 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 73,9833 руб.
  • 1 евро - 89,6604 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,5660 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0116 р. (0,02%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1177 р. (0,13%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0430 р. (0,04%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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