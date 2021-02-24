ИАЦ «Альпари»: Рубль готовится к прорыву уровня 74 руб. за доллар

В понедельник, 22 февраля, торги по рублю завершились снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 0,30%, до 74,30 руб., евро/рубль — на 0,52%, до 90,35 руб., фунт/рубль — на 0,74%, до 104,52 руб.

Российский рубль начал неделю с ослабления к иностранным валютам, несмотря на позитивную динамику цен на нефть и индекса ОФЗ — RGBI. Он находился под давлением из-за санкционных рисков. На американской сессии он отыграл большую часть потерь на фоне новостей о том, что ЕС, скорее всего, ограничится персональными санкциями из-за ситуации с Алексеем Навальным.

За вчерашний день нефть подешевела на 1,19%, до $65,01 за доллар США. Вчерашний день выдался коррекционным после повышения цены до $66,75 за баррель. Давление возросло с открытия европейской сессии. Покупатели начали фиксировать прибыль перед выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла, который заявил, что восстановление экономики США остается «неравномерным и далеким от завершения», и вопрос об изменении политики пока не стоит. Цена на нефть снижалась до $64,45.

В среду, 24 февраля, на торгах в Азии нефть стоит $65,08 (+0,10%). Ночью вышел отчет Американского института нефти (API) по запасам нефти. Согласно представленным данным API, за неделю запасы нефти увеличились на 1,026 млн баррелей, запасы бензина — на 0,066 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 4,489 млн баррелей. Цена упала на 0,74%, до $64,75, при этом покупатели удерживают уровень $64,50 за баррель. Сегодня выйдет отчет Минэнерго США. Ожидается сокращение запасов нефти на 5,2 млн баррелей.

В среду, 24 февраля, за один доллар дают 74,07 руб. Слабость американского доллара и рост нефтяных котировок поддержат российскую валюту до конца недели. Если продавцы закрепятся ниже 74 руб., стоит ожидать укрепления рубля до 73,60 руб. Сопротивление находится на уровне 74,70 руб. По нефти на сегодня ожидается консолидация вокруг уровня $65,60. Новости о вакцинах помогают нефтяному рынку пережить негативные факторы. Ключевая цель по нефти $70 за баррель.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»