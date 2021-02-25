Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 февраля: 4 285,3799 руб/1 г золота и 66,3100/1 г серебра ЦБ РФ с 25 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 285,3799 руб.

1 грамм серебра - 66,3100 руб.

1 грамм платины - 2 994,8501 руб.

1 грамм палладия - 5 612,6699 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,6998 р. (0,86%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2100 р. (3,45%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 83,0799 р. (2,70%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,9999 р. (0,14%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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