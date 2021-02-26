ИАЦ «Альпари»: Рост доходности американских облигаций ударил по рублю

В четверг, 25 февраля, торги по рублевым парам завершились резким ростом. Пара доллар/рубль поднялась на 1,65%, до 74,75 руб., евро/рубль — на 1,69%, до 90,95 руб., фунт/рубль — на 0,89%, до 104,86 руб. Рубль ускорил падение к иностранным валютам на вечерней сессии на фоне снижения цен на нефть, а также укрепления доллара ко всем основным валютам.

На дневной сессии пара доллар/рубль торговалась на уровне 73,50 руб. Поддержку рублю обеспечили компании-экспортеры, которые перечисляли в бюджет НДС, НДПИ и акцизы за февраль. Рыночные настроения изменились на американской сессии после масштабной распродажи акций, которая ударила по валютам развивающихся рынков.

Доходность по 10-летним американским гособлигациям (US Treasuries) повышалась до 1,56%, превысив дивидендную доходность индекса S&P500 1,52%, после слабого спроса на аукционе 7-летних векселей на $62 млрд. Из-за роста доходности сильно пострадали акции технологического сектора. Котировки индекса S&P500 снизились на 2,45%, Nasdaq Composite — на 3,52%. Индекс Nasdaq оказался чувствительным к росту доходностей по облигациям. Курс доллара вернулся к уровню 74,75 руб.

Нефть

В пятницу, 26 февраля, на торгах в Азии нефть марки Brent снизилась на 1,92%, до $65,72 за баррель. Что интересно, доходность по 10-летним американским гособлигациям упала до 1,49%. В итоге она нивелировала падение цен на нефть и курс доллара на валютном рынке снизился до 74,40 руб.

В краткосрочной перспективе фондовый и валютный рынки будут тесно связаны с изменениями уровня доходности по гособлигациям. Если на фондовом рынке США не удастся выкупить просадку в ближайшие 2-3 торговых дня, то волна снижения продолжится по всем рынкам. На сегодня по паре доллар/рубль ожидается снижение в рамках коррекции до 74,15 руб., по евро/рубль — до 90,25 руб.

Фондовый рынок

Российский рынок акций отвязался от американского рынка. По итогам торгов индекс S&P500 упал на 2,45%, до 3829,30. Индекс МосБиржи составил 3409,76 пункта (+0,72%), индекс РТС — 1452,39 пункта (+0,31%). Коррекционный рост сдерживался смешанной динамикой индексов в США и просевшей нефтью.

Внешний фон сегодня с утра негативный. Доллар торгуется в плюсе, тогда как фьючерс на S&P500 упал на 0,44%, нефть сорта Brent – на 2,88%. Есть мнение, что сегодня российские индексы окажутся в минусе. Для индекса МосБиржи ближайшей поддержкой выступает уровень 3330 пунктов, для индекса РТС – 1400 пунктов. Пока котировки индексов находятся выше этих уровней, остается актуальным среднесрочный растущий тренд. В случае закрепления котировок ниже этих отметок, техническая картина ухудшится.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»