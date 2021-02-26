Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 февраля: 4 233,4102 руб/1 г золота и 65,5400/1 г серебра ЦБ РФ с 26 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 233,4102 руб.

1 грамм серебра - 65,5400 руб.

1 грамм платины - 2 959,9199 руб.

1 грамм палладия - 5 733,2202 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,9699 р. (1,21%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7700 р. (1,16%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 34,9301 р. (1,17%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 120,5501 р. (2,15%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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